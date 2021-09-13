Зірки Кварталу знову феєрично виконали гімн України

Українські артистки вразили уяву сильним виконанням Гімну України.
Зірки Кварталу Віра Кекелія, Марта Адамчук, Еліна Мбані та Лаліко знову вразили українців шикарними виконанням гімну перед спортивними заходами.
Співачки вийшли на сцену, щоб повторити неймовірне виконання на 30-річчя Національного олімпійського комітету.
"Гімн України. Ми щасливі з дівчатками з Жіночого кварталу знову виконувати гімн України на такій знаковій події! 30-річчя Національного Олімпійського Комітету. Завжди, завжди відчуваю сильний трепет, виконуючи цей твір. Дякую", - пише Марта Адамчук.
Раніше всіх відео опублікувала Марта Адамчук, яка до сказаного подругою додала жовте і синє сердечка-емоджі.
"Клас!", "Гарно", "До мурашок", "Як на мене, це найкраще виконання нашого гімну яке я тільки чула!!!! Браво!!!!! Мурахи по шкірі досі", - пишуть їм у коментарях.
Це не перший раз, коли дівчата викликали такий фурор-на матчі Україна-Кіпт 7 червня зірки Кварталу зворушливо заспівали гімн України і відео та їх піснею стало найпопулярнішим в Україні на кілька днів.