Зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП: фото з місця аварії

Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП / instagram.com/ilonagvozdeva/

Українська хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Зірка шоу "Танці з зірками" показала наслідки в соцмережах.

Кадрами з місця аварії знаменитість поділилася в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Переможниця "Танців з зірками-2018" зняла на свій телефон червону машину, яка в'їхала в задній бампер її автомобіля.

читайте також"Фура навіть не зупинилася!": мама співачки Камалії вдруге за пів року потрапила в ДТПНа транспортному засобі Гвоздьової видно велику подряпину, а ось інший автомобіль постраждав більше - пошкодження зазнала передня частина авто.

Наслідки аварії / instagram.com/ilonagvozdeva/

"Друзі, всі живі, здорові. Це найголовніше. Як то кажуть, дистанцію потрібно дотримуватися", - підсумувала Гвоздьова, сидячи в салоні своєї машини, додавши, що на місце аварії викликали поліцію.

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Раніше ми повідомляли, що одна з найбільш умілих танцівниць шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розпрощалася з проектом після цілої серії сезонів і перемоги на шоу. Ілона Гвоздьова в Instagram розповіла про те, що шалено вдячна за роботу і досвід які отримала, і буквально довела до сліз своїм прощанням з проектом.