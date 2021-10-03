Зірка серіалу Пес потрапив у ДТП у Києві

46-річний актор Михайло Жонін був одним з пасажирів авто винуватця ДТП.
У Дніпровському районі Києва 3 жовтня Volkswagen протаранив кілька припаркованих авто. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав. Серед її учасників був відомий актор Михайло Жонін, якого багато хто знає за роллю капітана Гнєзділова з серіалу Пес.
Як повідомляє ГО "Автопатруль Майдан" у Facebook, автомобільна аварія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська.
Відзначається, що водій Volkswagen не впорався з керуванням на дорозі і зачепив автомобілі Subaru і Mercedes на парковці.
46-річний актор Михайло Жонін був одним з пасажирів авто винуватця ДТП. На місці працювали співробітники патрульної поліції Дніпровського району Києва.
Про постраждалих в аварії не повідомляється, пошкодження отримали всі три авто. Деталі та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Довідка
Михайло Жонін - актор театру і кіно, знімається в українських і російських проєктах. Зокрема, багато хто його знає за серіалом Пес. Серед його фільмографії багато ролей в серіалах і повнометражних картинах в жанрах детектива, бойовика, мелодрами і трилера. Також він - артист дубляжу, його голосом говорять герої голлівудських блокбастерів, європейських фільмів і турецьких серіалів.
Нагадаємо, раніше мама української попспівачки Камалії Захур потрапила в ДТП у Голосіївському районі Києва. Жінка не постраждала.