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Зірка серіалу Моя улюблена Страшко: "Мені дарували і квартири, і машини, але я від них відмовлялася"

17 сентября 2021, 14:14
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Актриса вже 6 років щаслива в шлюбі з режисером і актором Дмитром Малковим.

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16 вересня актриса відзначила свій 33-й день народження / фото : Facebook Тетяна Малкова

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко", українська актриса Тетяна Малкова розповіла, чому вона не любить дорогі подарунки, як познайомилася з чоловіком і чому відмовилася від авто від шанувальника.

Тетяна вже 6 років щаслива в шлюбі з режисером і актором Дмитром Малковим. Як розповіла актриса в інтерв'ю "VIVA", з ним вона познайомилася на зйомках.

"Діма знімав фільм-пародію "Мусарська балада", а я грала повію, яка стала поліцейським. Кумедна ситуація вийшла. Раніше я робила озвучку для мультиків та ігор. А ще записувала пісні для фільмів, які підставляли під "непоющих" актрис. Друг попросив мене заспівати для фільму-пародії... Зараз Діма каже, що відразу в мене закохався!",- поділилася актриса.

Тетяна каже, що це була взаємна любов з першого погляду, вона довго не проявляла свої почуття.

"Я ж дівчина цнотлива, і так просто не здаюся. Режисери часто задивляються на актрис, і я відразу вирішила – так просто не здамся. І я місяці три тримала оборону, але потім не змогла приховувати свої почуття", — розповіла актриса.

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За словами зірки серіалу "Моя улюблена Страшко", майбутній чоловік задаровував її подарунками, але цим її було не здивувати, бо в молодості вона була досить популярною дівчиною.

Читайте такжеБез окулярів і брекетів: як виглядає зірка серіалу Моя улюблена Страшко Ірина Поплавська в житті"Мені дарували та квартири, і машини. Але я завжди від них відмовлялася. Мені було важливо зовсім інше - увага, спілкування, добре ставлення, щирі емоції. Все, що не можна купити за гроші", — зізнається актриса.

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фото: Facebook Тетяна Малкова

Одного разу один з залицяльників намагався їй подарувати машину, але від такого щедрого презенту вона відмовилася.

"Я розумію, що дуже багато дівчат мріють про такі подарунки. Думають: хочу будинок, хочу круту тачку, красивий кінь. А що далі? Чим платити за божевільні комунальні рахунки, де зберігати машину, брати гроші на бензин? Як дозволити собі конюха, адже за твариною потрібен догляд. Це все швидкоплинні бажання, але не стратегічні рішення", - пояснила Тетяна.
Зазначимо, прем'єра українського серіалу "Моя улюблена Страшко" відбулася ще 30 Серпня - це адаптація Колумбійського проекту Betty la fea, що став основою для російського шоу Не родись красивою.

Автор: Сергій Кущ
viber
серіали 1+1 Моя улюблена Страшко
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