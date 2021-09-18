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Злата Огневич зробила свій перший вибір у Холостячці: кому зірка подарувала бутоньєрку

18 сентября 2021, 12:23

Прем'єра шоу Холостячка 2021 відбулася 17 вересня. Поборотися за руку і серце Злати Огневич приїхали 26 чоловіків, але після "церемонії троянд" залишилися 16.

Злата Огневич
Злата Огневич - головна героїня шоу Холостячка 2021/ Фото instagram.com/holostyakstb

У п'ятницю, 17 вересня, стартував другий сезон романтичного реаліті-шоу Холостячка 2021 на каналі СТБ. Головною героїнею проекту стала відома українська співачка Злата Огневич (справжнє ім'я - Інна Бордюг). За словами артистки, вона більше року ні з ким не зустрічається, оскільки у неї складний робочий графік.

Поборотися за серце Злати на шоу Холостячка-2 приїхали 26 чоловіків, але після "церемонії троянд" в наступний етап реаліті-шоу пройшли лише 16 претендентів на руку і серце артистки.

Потенційні наречені намагалися завоювати увагу артистки різними способами. Один з'явився верхи на білому коні (за професією він - лікар-стоматолог).

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Фото instagram.com/holostyakstb

Ще один прилетів на гелікоптері (за професією чоловік - айтішник). А один з чоловіків привіз із собою на знайомство зі Златою картонного "Бредлі Купера" розміром в людський зріст.

За руку і серце Злати борються кілька іноземців. Зокрема, це болгарин Васко Младенов, триразовий чемпіон Болгарії з тенісу; дизайнер одягу з Баку Джей Алекберов; ресторатор Вінченцо Дулепа з Лондона; підприємець з Китаю.

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У реаліті-шоу беруть участь двоє чоловіків, які на 10 років молодші за Злату. Це 25-річний танцюрист Макс Єжов (брав участь у Танцях з зірками в парі з Лесею Нікітюк), а також 25-річний власник агенства з розкрутки Instagram.

Під час церемонії троянд Огневич дала шанс на перемогу в шоу Дмитру Шевченку, Олександру Борзенку, Андрію Хветкевичу, Олегу Плахотнюку, Роману Васильєву, Васко Младенову, Ігорю Присяжнюку, Богдану Коломейку, Павлу Богді, Вінченцо Дулепі, Роману Свечкоренку, Іллі Закорецькому, Владиславу Яську, Максиму Тарапаті, Андрію Задворному та Євгену Селютіну.

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Фото instagram.com/holostyakstb

Не отримали троянду від Злати 10 осіб. Вибув із шоу зокрема і учасник Танців з зірками Максим Єжов, який танцював у парі з телеведучою Лесею Нікітюк. Огневич запідозрила, що він бере участь у проекті заради власного піару.

Вибув з шоу і ексучасник вокальних шоу Голос країни і Х-фактор Сергій Асафатов. Він приїхав на побачення зі співачкою на мотоциклі та заспівав їй під гітару свою пісню.

Як відомо, головною героїнею першого сезону Холостячки була актриса Ксенія Мішина. У підсумку Мішина прийняла пропозицію сценариста Олександра Еллерта, однак пара розлучилася через деякий час після завершення проекту.

Пізніше Еллерт відреагував на допис Мішиної в соцмережі про закінчення їхніх стосунків скріншотом з Вікіпедії про те, що означає слово "драма".

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Злата Огневич новини шоу бізнесу Холостячка 2021
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