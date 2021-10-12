Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!"

Злата Огневич розповіла про найекстремальніші зйомки в її житті / instagram.com/zlata.ognevich

Співачка і учасниця шоу Холостячка Злата Огневич поділилася з шанувальниками страшними одкровеннями - артистка не раз була на межі смерті. Виною тому - екстремальний креатив режисерів її кліпів.

Злата Огневич виклала сторіс у Instagram, де розкрила пыдписникам подробиці зі зйомок кліпу на новий сингл Клинок.

За словами співачки, при зйомках кліпу не обійшлося без екстриму. Головний режисер проекту Холостячка Олена Захарчук вирішила взяти участь у створенні відеоролика для синглу Огневич. Знімальна група використала кілька тонн крижаної води, в якій Злата Огневич та її музиканти простояли близько 12 годин.

Але це-далеко не найстрашніший і травмонебезпечний досвід співачки при зйомках. Огневич поскаржилася шанувальникам, що режисери, які працюють з нею, дуже часто вибирають надто ризиковані концепції при зйомках кліпів.

"Був момент, коли я купалася з отруйними медузами півдня. Був момент, коли я каталася на коні і впала з нього, їхала на коні вздовж обриву. Потім повзала по скелях, дуже слизьких, в непроглядній темряві. Був навіть момент, коли я стрибала на батуті і мало не впала і не зламала собі шию. Мене просто вчасно підхопили!" - розповіла про небезпечні зйомки співачка.

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Злата Огневич мало не зламала шию на зйомках кліпу / https://www.instagram.com/zlata.ognevich

Втім, такий екстрим і віддача своїй справі принесли свої плоди: всього за 4 дні з моменту прем'єри кліпу Клинок, ролик зібрав майже 400 тисяч переглядів і більше 300 захоплених коментарів:

"Максимально естетично приємне відео! Як завжди чудово, дуже здивував момент, коли включилася рок-Діва Злата)) зловила від цієї роботи невеликий Хардкіс вайб і тепер дуже хотілося б побачити ваш дует!!"

"Це просто топовий рівень! Сучасно, сексуально, естетично, а яка стильна картинка!"

"Відрізняється від інших пісень Злати, в кращу сторону, і кліп красивий".

"Крута пісня і крутий кліп! Златочка розумниця! І як завжди красуня.. )"

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