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Юлія Саніна з The Hardkiss тріумфально повертається на Танці з зірками

8 октября 2021, 01:44

Співачка знову з'явиться на паркеті проекту в незвичному для неї амплуа.

Юлія Саніна
Юлія Саніна повернеться на Танці з зірками / Instagram

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вже брала участь у шоу Танці з зірками в 2020 році. Тоді співачка з партнером по танцях Дмитром Жуком зайняла на проекті 2 місце, поступившись перемогою Санті Дімопулос і Максиму Леонову.

Втім, Танці з зірками не пішли з життя Юлії Саніної назавжди. Артистка поділитися з фанатами інтригуючою новиною: її запросили повернутися на паркет в якості судді шостого ефіру.

Радісну для шанувальників Саніної новину підтвердили на офіційній сторінці проекту Танці з зірками: "Співачка та учасниця минулого сезону шоу Танці з зірками буде допомагати нашим суддям оцінювати пари!"

Таким чином Юлія Саніна стане четвертим суддею шостого ефіру шоу нарівні з Владом Ямою, Катериною Кухар і Максом Чмерковським.

Запрошеними суддями 5 сезону Танців з зірками вже були Ілона Гвоздьова, Санта Дімопулос, Оля Полякова та Ірина Білик.

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Юлія Саніна - запрошена суддя Танців з зірками / instagram.com/tanci1plus1

Сама ж артистка зізналася, що через майбутнє суддівство дуже нервує: "Переживаю. Хочу підтримати усіх конкурсантів! Але мені важлива ваша думка! Якого суддівства ви від мене чекаєте?"
Читайте также"Ти ж у мене не танцівниця": ТАТО Джамали дав оцінку її танго на Танцях з зіркамиНа таке неоднозначне питання Саніної шанувальники відповіли на подив одностайно:

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Юлія Саніна хвилюється перед поверненням на паркет / instagram.com/the_hardkiss

Однак новина про призначення Юлії Саніної на місце четвертого судді обрадувала далеко не всіх. Деякі з фанатів проекту Танці з зірками шкодують, що Ілона Гвоздьова не стала постійним четвертим суддею шоу: "Люблю Юлю, але шкода що так і не залишили Ілону до кінця сезону".

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.

Раніше постійна суддя шоу Катерина Кухар розповіла про свій шопоголізм і заздрість колег.

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шоу-бізнес THE HARDKISS Юлія Саніна Танці з зірками новини шоу бізнесу
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