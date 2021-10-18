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Виліт Джамали та Горуни з "Танців з зірками" викликав неоднозначну реакцію в українців

18 октября 2021, 11:57

Українці в мережі активно обговорюють підсумки сьомого ефіру танцювального шоу

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Проект покинули відразу дві пари / iamhoruna / Instagram

Вперше в сьомому ефірі "Танців з зірками" шоу покинули дві пари - Джамала і Антон Нестерко, Станіслав Горуна і Даніела Преап.

9 пар-учасників представили свої номери на паркеті під хіти українських зірок. За підсумками вечора турнірну таблицю очолили Костянтин Войтенко і Роксолана Маланчук.

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Таблиця результатів за оцінками суддів / скріншот

За сумою балів журі та глядачів у зоні ризику опинилися три пари. Першою вилетіла Джамала і Антон Нестерко.

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Джамала і Антон Нестерко / скріншот

Вперше в цьому сезоні "Танців з зірками" танцювали танець за життя Дмитро Каднай і Аліна Лі, Стас Горуна і Даніелла Преап.

Макс Чмерковський, Влад Яма і Катерина Кухар віддали свої голоси за Кадна, джокер сьомого ефіру, співачка NK проголосувала за Горуну. Відповідно, другими головний паркет країни покинула пара Стаса Горуни і Даніелли Преап.

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Українці в мережі активно обговорюють підсумки сьомого ефіру танцювального шоу. Те, що співачка Джамала покинула "Танці з зірками", порахували закономірністю.

"Гідний догляд. Але їм дійсно пора додому", "Шкода Джамалу. Звичайно, співає набагато краще, ніж танцює. Проте, не гірше Меловіна або Зарицької", "Нарешті то. Вибачте мені фани Джамали, але їй кілька ефірів відверто завищували оцінки", "несподівано справедливий ефір якийсь", "Вона сильно старалася! Молодець!", - писали в Мережі.

Читайте такжеУчасник шоу "Танці з зірками" зібрався балотуватися в президенти УкраїниА ось відхід з проекту Стаса Горуни для багатьох став несподіванкою.

"Шкода, але проти Кадная шансів не було", "Очевидно, якби поруч був не Каднай, то ще б були шанси", "Всією душею за Кадная, і рада, що він пройшов далі. Але Горуну дуже шкода, це не та пара, яка повинна була покинути проект", "Шкода, але мені здається несправедливо кидають сильні пари в зону ризику, є слабші, які проходять, на жаль!", - писали в Мережі.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками о 21:00 по неділях на сайті 1plus1video.

Автор: Сергій Кущ
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Джамала Танці з зірками
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