"Ви вбиваєте Різдво!": глядачі і Маколей Калкін відхрестилися від провального перезапуску Один вдома

Перезапуск Один вдома освистали шанувальники оригіналу / imdb.com

Перший фільм Один вдома вийшов в 1990 році і моментально став символом новорічних свят. Через 30 років кінострічку вирішили перевидати. Таке знущання над "святинею" шанувальники фільму стерпіти не можуть.

12 жовтня студія Disney + виклала перший трейлер перезапуску культового новорічного фільму Один вдома. Нова картина у вітчизняному прокаті скоріш за все вийде під тією ж назвою, англійською фільм називається - Home Sweet Home Alone.

Концепція фільму бпрактично не буде вірізнятися від оригіналу: неслухняного хлопчиська напередодні Різдва батьки забувають вдома, а самі відправляються за кордон. Пограбувати житло вирішують два злодії, протистояти яким і буде кинута на самоті дитина.

Головну роль у фільмі 2021 року виконав Арчі Йетс (Кролик Джоджо), в 1990 – Маколей Калкін. Динамічний дует злодіїв-невдах Джо Пеші і Деніела Стерна замінить сімейна парочка грабіжників з явними проблемами у стосунках.

Трейлер перезапуску Один вдома був сприйнятий глядачами максимально негативно. За добу відеоролик зібрав в три рази більше дізлайків, ніж лайків. Прем'єра фільму відбудеться 12 листопада 2021 на Disney+, і це, схоже, зовсім не та кіноновинка, яку будуть чекати з нетерпінням.

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Глядачам ролик одночасно здався і поганою пародією на оригінал, і фільмом, максимально далеким від версії 1990 року. А деякі і зовсім назвали майбутню прем'єру тим, що знищить Різдво:

"Будь ласка, припиніть псувати Різдво!"

"Цей трейлер практично прикінчив мене!"

"Я вражений ... вони створили трейлер, який абсолютно відбиває бажання дивитися фільм, який він рекламує".

Читайте такжеМаколей Калкін розповів про емоції під час перегляду "Один вдома": відеоТакож всі очікували, що в кадрі з'явиться Маколей Калкін: якимось чином виконає стару роль або ж просто в якості камео. Однак актор у своєму акаунті в Twitter заявив: "Привіт всім! Просто попереджаю, так як сьогодні мене багато хто запитував про це: я не беру участь в перевиданні Один вдома. Але всім причетним бажаю удачі".

Перезапуску також чекає ще одна новорічна кінолегенда - Іронія долі. Нещодавно були показані перші кадри голлівудської версії фільму.