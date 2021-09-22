Влад Яма зворушливо привітав дружину з річницею весілля: Ліліана згадала про розсічену брову

Подружжя вже 7 років щасливі в шлюбі / instagram.com/vladyama_official/

Влад Яма, головний суддя шоу "Танці з зірками" відсвяткував мідне весілля зі своєю дружиною Ліліаною — пара 7 років у шлюбі. Зіркове подружжя з цього приводу опублікувало зворушливі спогади в соцмережах.

На своїй сторінці в Instagram хореограф написав:

"Сьогодні рівно 7 років з того яскравого дня ... Плакали всі... і все - від щастя ... це кращі 7 років мого життя ... Пишу і сльози навертаються ... спасибі, Ліліана, за те, що робиш мене щасливим кожен день!...А якби повернути час назад ... зробив би пропозицію раніше ... а втім ... ЛЮБЛЮ!!!!!".

instagram.com/vladyama_official/

Судячи з усього життєві випробування пара згадує з посмішкою, про що свідчить пост Ліліани про 7-му річницю весілля. Обраниця шоу "Танці з зірками" у своєму пості в соцмережах згадала про курйозний випадок в день їхнього весілля.

Фото: instagram.com/liliya_yama/

"У цей день рівно 7 років тому ми дали клятви один одному. Здається, що це було вчора. Пам'ятаю цей день. Цей сильний дощ і буря, хоча я собі уявляла сонячний день, як Ти розсік собі лоб об багажник. Ну ви зрозуміли, день був незабутнім і неповторним", - написала Ліліана на своїй сторінці в Instagram.

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Раніше ми розповідали, що хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" після вечері в ресторані Києва опинився в лікарні. Як розповів в Instagram Яма, після приємного вечері в столичному закладі у нього вночі почалася гостра алергічна реакція - стався набряк очей і горла, дуже ускладнилося дихання.

Подивитися шоу за участі Влада Ями можна на сайті 1plus1.video.