У родині співачки Аліни Гросу сталося горе

Користувачі Мережі висловили співачці свої співчуття.
Українська співачка Аліна Гросу розповіла своїм шанувальникам про горе в її родині.
Як написала артистка на своїй сторінці в Instagram, у неї померла бабуся Клавдія Іванівна.
"Дуже-дуже боляче... померла моя Клавдія Іванівна, бабуся Клава, Каваня - так я її в дитинстві називала... людина, яка ростила мене з 9 днів, навчила мене ходити, говорити, трошки співати і залишив неймовірний слід в моєму серці. Буду пам'ятати завжди", - написала Гросу в Instagram.
Про причину смерті бабусі Аліна нічого не повідомила.
Співачка також опублікувала кілька фотографій з родичкою.
Користувачі Мережі висловили співачці свої співчуття.
Як раніше повідомляв Главред, нещодавно в сім'ї співака Віталія Козловського сталося горе. Помер його батько Віталій Козловський-старший на 75 році життя.