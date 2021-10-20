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Помер виконавець ролі професора Моріарті радянського фільму про Шерлока Холмса

20 жовтня 2021, 13:15

Актор Віктор Євграфов помер на 74-му році життя.

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Акторові було 73 роки / facebook.com/dobrusich

20 жовтня, стало відомо про смерть заслуженого артиста Росії Віктора Євграфова, який зіграв роль Моріарті в радянському фільмі "Шерлок Холмс". Йому було 73 роки.

"Це жахливо, жахливо - в це неможливо повірити. Я знав, які у нього проблеми зі здоров'ям через його зйомки в кіно і травми, отримані в якості каскадера. Але все одно, заспокоював я себе, він же ще зовсім молодий і ніколи не скаржився на здоров'я", - повідомив російський журналіст Віталій Добрусін на своїй сторінці в Facebook.

За попередньою інформацією, причиною смерті Євграфова став тромб, повідомляють російські ЗМІ.

Професор Моріарті

Найвідомішою роллю Віктора Івановича стала роль професора Моріарті в радянському фільмі про Шерлока Холмса. У цій картині його партнерами були Віталій Соломін і Василь Ліванов. Фільм вийшов на екрани в 1980 році.

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Віктор Євграфов зіграв Моріарті в радянському фільмі "Шерлок Холмс" / facebook.com/dobrusich

З 2000- х років Євграфов жив у Самарській області, займався підготовкою каскадерів для кінофільмів, з 2004 року - доцент в Тольяттінському університеті імені Татіщева, художній керівник двох акторських курсів.

Раніше повідомлялося, що актор Борис Плотніков помер у лікарні після зараження коронавірусом.

71-річний артист, який прославився в ролі доктора Борменталя у фільмі Собаче серце (екранізації однойменної повісті Михайла Булгакова) в останні роки викладав у провідному російському кінотеатральному вузі - ГІТІСі.

Автор: Сергій Кущ
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Шерлок Холмс російські актори
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