Помер єдиний син Сергія Параджанова

Сурен Параджанов помер на 63-му році життя/ Фото facebook.com/yuri.mechitov

У Києві помер Сурен Параджанов - єдиний син україно-вірменського режисера Сергія Параджанова. Йому було 62 роки.

Про його смерть повідомив у Facebook друг режисера, фотограф Юрій Мечитов.

"Сумна звістка прийшла з Києва – на 63-му році життя помер син Сергія Параджанова Сурен", – написав він.

Мечитов опублікував фото Сергія та Сурена Параджанових.

Сергій Параджанов з сином Суреном / Фото facebook.com/yuri.mechitov

Сергій і Сурен Параджанови / facebook.com/yuri.mechitov

Довідка. Сурен Параджанов народився 11 жовтня 1958 року в столиці України Києві. Він закінчив архітектурний інститут і три роки працював за своєю спеціальністю. Потім зайнявся бізнесом.

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Жив у Києві з матір'ю Світланою Щербатюк-Параджановою, вона померла влітку минулого року на 82-му році життя.

Сурен Параджанов / Фото facebook.com/yuri.mechitov

Сергій Параджанов - український та вірменський кінорежисер. Міжнародне визнання прийшло до нього після зйомки культових фільмів Тіні забутих предків (1965) і Колір граната(1968), завдяки яким режисер вважається одним із засновників "нової радянської хвилі" та "поетичного кінематографа".

Сергій Параджанов / Фото facebook.com/yuri.mechitov

Сергій Параджанов / Фото facebook.com/yuri.mechitov

Сергій Параджанов помер від раку легенів 20 липня 1990 року на 67-му році життя в Єревані (Вірменія).

У 1990 році отримав звання народного артиста УРСР (посмертно), а в 1991 році - Державну премію України ім. Т. Шевченка (посмертно).

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