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Прикрас на 10 мільйонів: Меган Маркл з'явилася в коштовностях принцеси Діани

16 сентября 2021, 21:10

Серед коштовностей, Меган Маркл одягла годинник Cartier за 23 тисячі доларів.

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Меган Маркг і принц Гаррі / Reuters

Меган Маркл і принц Гаррі, які увійшли до списку найвпливовіших людей світу 2021 року, прикрасили обкладинку майбутнього номера журналу Time.

Як пише видання The Sun. Меган Маркл одягла всі коштовності принцеси Діани, що дісталися їй.

Для обкладинки Time пара позує в саду свого маєтку в Монтесіто, штат Каліфорнія. Гаррі одягнений в чорне і ховається за спиною Меган, одягненою в біле.

Всього на герцогині Сассекської прикрас на 384 тисячі доларів. Так, 300 тисяч фунтів, за нинішнім курсом це 10 млн грн.

Серед коштовностей - годинник Cartier за 23 тисячі доларів, який належав принцесі Діані, кілька золотих кілець з діамантами і золотих браслетів, які також належали Леді Ді.

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Втім, є і символічна прикраса - каблучка на мізинець від Shiffon за 525 доларів, яка покликана продемонструвати розширення прав і можливостей жінок. Таке ж є у Ніколь Кідман, Мішель Обами і Серени Вільямс.

Крім того, на Меган обручка за 350 000 доларів, дизайн якого придумав сам принц Гаррі разом з ювелірами з Cleave and Company. На ньому діамант з Ботсвани і два алмази з колекції принцеси Діани.

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Принц Гаррі і Меган Маркл на обкладинці журналу / Reuters

Головний редактор журналу Time Едвард Фельсенталь сказав, що в список входять 100 "видатні лідери з усього світу, які працюють над побудовою кращого майбутнього", які "в рік кризи кинулися в бій".

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Меган Маркл в коштовностях принцеси Діани / thesun

Читайте такжеКоролева Єлизавета II покарає Меган Маркл і принца Гаррі за зганьблену сім'ю

Як раніше повідомляв Главред, Меган Маркл в скандальному інтерв'ю Опрі Вінфре розповіла, як члени королівської сім'ї Великобританії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та адресу її дитини.

Крім того, Меган Маркл згадала, що всупереч чуткам, це не вона доводила до сліз Кейт Міддлтон, а навпаки. Однак, конфлікт вже вичерпаний, і їй були принесені вибачення.

До цього вигнана з королівської сім'ї актриса зізналася, що подумувала про самогубство через гноблення під час проживання в палаці.

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принц Гаррі Меган Маркл
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