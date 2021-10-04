Українські дизайнери потрапили в гучний скандал через обкладинку для російського журналу Elle

Журнал Elle / Instagram elle_russia

Російський глянцевий журнал Elle представив жовтневий випуск і присвятив одну з обкладинок номера Україні, із заголовком "Дружба народів".

У спецпроекті йдеться про українську моду.

Фото обкладинки і знімки з фотосесії опублікували на офіційній сторінці глянцю в Instagram.

"Ще одна обкладинка і зйомка нового номера присвячена Україні", — написали в пості, додавши два серця в кольорах українського прапора - блакитне і жовте.

На обкладинці журналу з'явилася українська модель Sveta Potomski, а позувала вона в нарядах і аксесуарах від українських брендів BEVZA і Litkovskaya.

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Автором фотозйомки виступив український фотограф Nazar Cherniy. У проекті також взяли участь українки - стиліст Julia Zakharova і візажист-стиліст Vetrova Alexandra.

Це призвело до справжнього скандалу в мережі.

"Росія окупувала українські території і називає це дружбою? Ми не хочемо з вами дружити, перестаньте нав'язувати ідею дружби. Її ніколи не буде!", "Сотні років знищення нас як нації, вбивств, воєн, Росія була і залишиться відхідною ямою для цивілізованого світу. Ніякої дружби", - пишуть в коментарях користувачі Instagram.

Представник бренду BEVZA сказав, що вони не були в курсі цього проекту. За його словами, луки з їх колекції взяв фотограф і стиліст, які відповідали за цю зйомку.

"Ми були шоковані, коли побачили публікацію. Особливо про дружбу. Публікація стала неприємним сюрпризом. Ми на неї згоди не давали. Світлана Бевза не продає речі в Росію з 2014 року. Щодня в шоу-рум приходять десятки стилістів і фотографів. І беруть семпли для зйомок. Дизайнери завжди дають, особливо якщо їх беруть знайомі люди, як в даному випадку, фотограф і стиліст, які брали речі для зйомки в Умані", - розповів представник дизайнера Світлани Бевзи, передає Новое время.

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Олег Скрипка назвав українських артистів, які співають російською або гастролюють в Росії "резидентами", які живуть в Україні.