Українка з найбільшими вилицями у світі знову лягла під ніж: що збільшила цього разу

Блогер розповіла всі подробиці операції / instagram.com/justqueen88

Володарка найбільших вилиць у світі, український блогер Анастасія Покрищук в черговий раз вдалася до послуг пластичного хірурга.

Ексучасника проекту "Пацанки" на своїй сторінці в Instagram повідомила, що вже вдруге збільшила собі груди. За словами Покрищук, природа не нагородила її великими об'ємами, і вона захотіла це виправити.

Блогер зазначила, що з першого разу їй це не вдалося, оскільки потрібен був час на те, щоб шкіра розтягнулася. Через пів року знаменитість досягла свого і вставила собі імплант бажаного розміру.

Зараз Покрищук вже "відійшла" від операції й активно ділиться новими відео зі своїми підписниками в Мережі.

Покрищук після операції / instagram.com/justqueen88

Покрищук після операції / instagram.com/justqueen88

Варто зазначити, що блогер також розповіла, у скільки їй обійшлися нові процедури. За словами Покрищук за все разом вона заплатила 4950 евро.

Раніше ми розповідали, що українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила побалуватися з фотошопом і після того, як знялася в бікіні, продемонструвала, як би вона виглядала в стилі Кім Кардаш'ян.