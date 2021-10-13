Учасник шоу "Танці з зірками" зібрався балотуватися в президенти України

Станіслав Горуна зав'язує зі спортом / скріншот

Учасник шоу "Танці з зірками" на "1+1", бронзовий призер Олімпіади в Токіо з карате, а в минулому адвокат Станіслав Горуна планує стати президентом України.

У програмі "ЖВЛ" Станіслав зізнався, що не бачить свого майбутнього як у спорті, так і в юриспруденції.

"Мене цікавлять бізнес і політика. Взагалі в далекому майбутньому, на далеку перспективу, хотілося б стати президентом і більш глобально на всі процеси впливати, а не тільки займатися спортом", – заявив 32-річний Горуна.

Зазначимо, що в останньому ефірі шоу Танці з зірками Станіслав Горуна і Преап Даніелла виконали віденський вальс під пісню Jamala – віру в тебе і пройшли далі.

Нагадаємо, 6-разовий чемпіон України з карате Станіслав Горуна став третім на Олімпійських Іграх в Японії. Він зізнавав, що тільки після змагань зміг повноцінно радіти цьому своєму досягненню, адже на змаганнях через адреналін майже нічого не розумів.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками о 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.