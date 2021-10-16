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Учасниця шоу Холостяк перемогла в конкурсі Міс Україна Всесвіт 2021: як виглядає красуня

16 октября 2021, 10:46

27-річна Анна Неплях з Дніпра представлятиме Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2021 вже в грудні цього року. Конкурс пройде в Ізраїлі.

Анна Неплях
Анна Неплях стала Міс Україна Всесвіт 2021 / Фото instagram.com/missukraine_universe

У п'ятницю ввечері, 15 жовтня, в Києві відбувся фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2021. Переможницею стала 27-річна Анна Неплях з Дніпра. Раніше дівчина брала участь в шоу Холостяк.

Неплях представлятиме Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2021 вже в грудні цього року. Зазвичай це змагання проходить в США, але в 2021-му році його вирішили провести в Ізраїлі, повідомляється на сторінці заходу в Instagram.

Після перемоги Анні Неплях влаштували фотосесію з короною в ліжку. Вона лежала в оточенні великої кількості квітів, а на іншому фото – їла бургер.

"Справжня королева хоче дві речі: зняти туфлі та з'їсти біґмак, коли місяць не їла вуглеводів", – написала найкрасивіша дівчина в Україні на своїй сторінці в Instagram.

Анна Неплях-фотосесія після конкурсу
Анна Неплях - фотосесія після конкурсу / Фото instagram.com/missukraine_universe
Анна Неплях їсть бургер
Анна Неплях їсть бургер / Фото instagram.com/missukraine_universe

Анна Неплях - що про неї відомо:

Анна Неплях родом з Дніпра, зараз вона модель і художниця. У дитинстві вісім років займалася танцями. Закінчила школу із золотою медаллю, а вищу освіту здобула в Київському університеті будівництва та архітектури.

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Професійно займається блогом в соціальній мережі Instagram. У неї майже 300 тис. підписників.

Бокс і верхову їзду дівчина називає своїми хобі.

Анна Неплях
Анна Неплях / Фото instagram.com/missukraine_universe

У 2020 році Неплях брала участь в реаліті-проекті Холостяк-10. У цьому шоу дівчина намагалася побудувати стосунки з пілотом і власником льотної школи Максом Михайлюком, але перемогти не змогла.

Анна розповідала, що давно хотіла взяти участь у конкурсі краси, але постійно знаходила "мільйон обставин", через які себе стримувала.

За її словами, за час проведення конкурсу вона дуже змінилася.

"Цю трансформацію можна описати як перетворення з каченяти в лебедя, і це не про зовнішній, а про внутрішній стан", - писала Неплях на своїй сторінці в Instagram.

Анна Неплях
Анна Неплях перед виходом на сцену у фіналі конкурсу Міс Україна Всесвіт / Фото instagram.com/missukraine_universe
Анна Неплях
Анна Неплях стала першою красунею України / Фото instagram.com/missukraine_universe

Главред у липні 2021 року писав, що організатори конкурсу Міс Україна запустили відбір найкрасивіших українок країни. Однак вони зіткнулися зі складнощами - було вкрай непросто знайти 25 конкурсанток з ідеальною репутацією. У дівчат не повинно бути імплантів, накачаних губ, нарощеного волосся і татуювань. При цьому вони повинні продемонструвати прокачаний інтелект. Також були потрібні незаміжні представниці прекрасної статі у віці від 17 до 26 років, які не надавали ескорт-послуг.

viber
шоу Холостяк новини шоу бізнесу Міс Україна 2020 Анна Неплях
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