У 4-річного сина відомої української співачки стався інсульт

У 4 роки у її дитини раптом почалося зворотний розвиток.
Відома українська співачка М'яти розповіла шокуючу правду про свого маленького сина. Співачка зізналася, що у віці чотирьох років син пережив інсульт.
За словами співачки, в 4 роки у її сина раптом почався зворотний розвиток. Далі були довгі місяці обстежень, пошуків лікарів і нарешті діагноз.
"Ураження головного мозку. У нього на головному мозку два рубця - тобто це як інсульт трапився, вони не гояться. У нас таких дітей навіть ніде було лікувати в той час. Ми знайшли єдину клініку і єдиного лікаря, який правильно поставив діагноз. У нас колись були інтернати, і таких діток просто віддавали в такі школи-інтернати, закривали, щоб не бачили. Що там робилося ніхто не знав", - розповіла артистка в програмі Зірковий шлях.
За словами співачки, до 10 років син зірки Юра навчався в приватній школі, де були фахівці, які могли працювати з такими. А останні роки Юрій вже ходить до державної школи в інклюзивний клас.
Але незважаючи на впроваджену в Україні програму інклюзивної освіти, 38-річна М'ята ледь стримує емоції: шкіл, де могли б навчатися діти з особливостями розвитку у нас катастрофічно мало.
"Нам не вистачає фахівців, шкіл, якихось центрів. Навіть якщо створюють такі центри, то вони коштують просто скажених грошей! Наприклад, Інклюзивна приватна школа - це мінімум 25 тисяч гривень на місяць. А додайте ще ліки, таблетки, уколи, реабілітологи, логопеди", - каже співачка.
Але не тільки країна не готова до таких дітей як її син, каже вона. Багато людей навколо донині неадекватно реагують на її сина.
Як раніше Главред писав, що російська співачка МакЅим після виписки з лікарні не може проходити довгі дистанції і пересувається за підтримки супроводжуючого.