Тіна Кароль показала рідкісні фото з мамою

Тіна Кароль опублікувала фото з мамою / instagram.com/tina_karol/

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася в соцмережі рідкісними знімками зі своєю мамою - Світланою Ліберман.

Фото артистка опублікувала на сторінці в Instagram-stories на честь дня народження матері.

Спочатку мама Тіни Кароль позувала з десертом в руках, в якому була святкова свічка.

Світлана Ліберман / instagram.com/tina_karol

На другому фото - Світлана Ліберман разом з Тіною. Вони прогулювалися вулицею та робили селфі. Світлана була одягнена в сірий костюм, а сама співачка засвітилася без макіяжу і в домашньому образі.

Користувачам Мережі дуже сподобалися фото Кароль з мамою, вони привітали жінку з днем народження і зазначили, що мама і дочка дуже схожі: "Тіна - копія мами, схожі", "Вітаю і бажаю всього самого найкращого в її житті", "З Днем народження! Довгих років життя і величезного здоров'я".

Тіна Кароль з мамою / instagram.com/tina_karol/

Як повідомляв Главред, раніше українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників розповіддю про своє захоплення. На фан-сторінці артистки в Instagram з'явилося відео, на якому співачка демонструє свій невеликий город, зізнавшись, що любить вирощувати не лише троянди.