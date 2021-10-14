Свати повертаються: з'явився трейлер 7 сезону

Сьомий сезон Сватів стане останнім / скріншот

Телеканал 1+1 показав перший офіційний анонс сьомого сезону серіалу "Свати". На екрани він повинен вийти в листопаді нинішнього року.

Сталося те, чого шанувальники серіалу чекали практично 10 років. Через багато років мовчання, був показаний офіційний трейлер сьомого сезону серіалу "Свати".

"Ви просили новий сезон! Головна прем'єра року - "Свати повертаються"! Абсолютно нові серії! Нове повернення улюблених сватів!", - говорить диктор за кадром, ознаменувавши тим самим сьоме пришестя Будьків і Ковальових.

Трейлер Свати 7 сезон

Варто зазначити, що шостий сезон вийшов ще у 2012, і ще тоді в планах було зняти фінальний сезон, який закінчить цю історію назавжди.

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Зйомки сьомого сезону проходили спочатку в Білорусі, а потім в Грузії. Судячи з усього, новий сезон покажуть вже до кінця цієї осені.

Читайте также"Плакати хочеться - споганили хороший серіал": У мережі обурилися перекладом "Сватів" українськоюВже відомо, що в сьомому сезоні, "Свати" відправляться в одній із серій в недалеке минуле. Там глядачі познайомляться з молодими Іваном та Валюхою Будько. Молодого Івана Будька в новому сезоні "Сватів" зіграє старший син Федора Добронравова – Віктор.

Нові серії серіалу "Свати" можна буде подивитися на сайті 1plus1video.