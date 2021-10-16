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Суддя шоу Танці з зірками Максим Чмерковський розповів, як у дитинстві мало не втратив ногу

16 октября 2021, 13:10

У 12 років Максим Чмерковський пішов кататися на санках і влетів у стовп. Травма була дуже серйозною. Тепер він боїться за свого маленького сина.

Максим Чмерковський
Максим Чмерковський / Фото instagram.com/maksimc/

Суддя шоу Танці з зірками на телеканалі 1+1 Максим Чмерковський розповів про серйозну травму, яку він отримав у дитинстві.

Хореограф боїться, що з його чотирирічним сином Шеєм може трапитися така сама історія.

В інтерв'ю Люкс ФМ, яке вийшло на YouTube, Чмерковський розповів, що в 12 років, коли він ще жив в Одесі, в місті випало дуже багато снігу, тож він пішов кататися на санках.

"Я влетів у стовп на санках, і мені мало не відірвало ногу. Просто один раз випав сніг в 1992-му або 1993 році в Одесі. Дуже багато снігу випало. І 2 січня ми пішли покататися на санках. І ось я докатався", - розповів Чмерковський.

За його словами, він настільки серйозно пошкодив ногу, що йому загрожувала ампутація.

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"Я вважаю, що те, що зі мною сталося і як я з цього виліз, – це трошки диво. Я собі мало не відірвав ногу", - зізнався танцівник.

Максим Чмерковський - що про нього відомо

Американський хореограф українського походження, чемпіон світу з латиноамериканських танців, переможець шоу Dancing with the Stars на каналі ABC.

Народився в 1980 році в Одесі. Танцями він почав займатися з чотирьох років. У 1994 році Чмерковський разом з батьками емігрував до США. За словами танцюриста, причиною цього стали проблеми, що виникли на роботі у його батька.

"Він абсолютно інтелігентний єврейський хлопчик, але життя було таке, що потрібно було чимось займатися, він пробивний. Йому подобається будувати свою якусь справу", – розповів Чмерковський.

Популярність в Україні Максим Чмерковський отримав в 2011-му після участі в першому сезоні шоу Холостяк на каналі СТБ. З 2011 року по 2012-й він був ведучим шоу Куб на цьому ж каналі.

З 2012 року Чмерковський перебуває у стосунках з австралійським хореографом Петою Мургатройд. У січні 2017 року у пари народився син Шей.

Як повідомляв Главред, учасник шоу Танці з зірками на 1+1, бронзовий призер Олімпіади в Токіо з карате, а в минулому адвокат Станіслав Горуна планує стати президентом України.

У програмі ЖВЛ Станіслав зізнався, що не бачить свого майбутнього як у спорті, так і в юриспруденції.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками о 21:00 по неділях на сайті 1plus1video.

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Максим Чмерковський Танці з зірками новини шоу бізнесу
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