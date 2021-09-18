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Страшне горе в родині Данилка: артист рік приховував смерть матері

18 сентября 2021, 17:18

Андрій Данилко підкреслив, що важко переживає втрату і тому нікому не розповідав про трагедію.

Андрій Данилко
Андрій Данилко / СТБ

Знаменитий артист Андрій Данилко втратив матір. Про смерть близької людини він розповів тільки в телешоу.

В ефірі проекту Викриття.Післямова Данилко підкреслив, що важко переживає втрату і тому нікому не розповідав про трагедію.

Данилко не афішував інформацію про смерть матері. Про те, що трапилося не було відомо ні пресі, ні його шанувальникам.

Мати Андрія Данилка Світлана Іванівна Волкова пішла з життя на 83-му році. Це сталося рік тому.

Як розповіла вокалістка Андрія Данилко Олена Романовська, артист повідомив їй про трагедію. Андрій написав:"померла мама".

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У свою чергу друг Данилк - співак EL Кравчук-також розповів, що Андрій був на похоронах матері в її рідному селі, де вона жила.

Мама Андрія Данилка була двічі в шлюбі. Андрій - її третя дитина. Жінка все життя прожила в селі під Полтавою.

Андрій Данилко:

Нагадаємо, що персонаж Вєрки Сердючки була створена в 1992 році, хоч ідея виникла ще в 1989. Спочатку це був просто комічний персонаж. Потім Андрій Данилко навчив Сердючку співати і навіть почав зніматися у фільмах.

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Андрій Данилко придумав Вєрці Сердючці маму Інну Адольфівну Сердюк, яку грає актриса Інна Білокінь.

У 2007 році Вєрка Сердючка отримала 2 місце на Євробаченні від України. На рахунку Сердючки - 11 альбомів, близько двох десятків фільмів і участь у різноманітних шоу.

До 2020 року Андрій Данилко був суддею і тренером шоу Х-Фактор на СТБ.

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Вєрка Сердючка Андрій Данилко новини шоу бізнесу
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