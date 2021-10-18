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Старша дочка Олі Полякової загриміла в лікарню

18 октября 2021, 13:04

Дівчина приєднана до монітора для вимірювання тиску.

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Маша Полякова госпіталізована / instagram.com/mashapolyakova

Старша дочка співачки Олі Полякової Маша потрапила до лікарні. Про це вона розповіла своїм підписниками за допомогою відео в TikTok і Instagram.

Дівчина виклала відео з лікарняної палати. Причину термінової госпіталізації ні Маша, ні її зіркова мама поки не розголошують.

На ролику видно, що юна блогерка лежить на лікарняному ліжку. До її тіла приєднані різні датчики. Монітор на задньому плані відраховує пульс дівчини. При нормі 65-80 ударів в хвилину, датчик показує 97 ударів.

Але, ймовірно, дочка Полякової відчуває себе непогано: дівчина добре виглядає, може підспівувати і пританцьовувати пісні за кадром. Маша позує без макіяжу і в чорній майці на тонких бретельках.

Шанувальники блогерки тут же почали гадати, що ж привело її в лікарню: регулярні медогляд, проблеми з зубом мудрості, який дівчина недавно видалила, коронавірус або банальне похмілля?

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Сама Маша в підписі до відео запевняє, що все під контролем: "Не втрачайте мене я в нормі".

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Маша Полякова постить відео з лікарні / instagram.com/mashapolyakova

Якою б не була причина, Маші Поляковій бажають якнайшвидшого одужання:

"Одужуй малятко!"

"Одужуй зайка ❤️ ми тебе дуже сильно любимо".

"Маруся що з тобою :( швидше повертайся додому".

"Здоров'я тобі мила, все буде ОК, ти розумниця".

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Раніше Полякова-молодша вже турбувала мережу недоречним нарядом з магазину для дорослих.

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шоу-бізнес Оля Полякова Маша Полякова новини шоу бізнесу
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