Стало відомо, що сказав принц Філіп синові Чарльзу за день до своєї смерті

Принц Філіп помер 9 квітня 2021 року, влітку йому мало виповнитися 100 років / Фото Reuters

Принц Уельський Чарльз, старший син королеви Єлизавети II розповів, що його 99-річний батько герцог Единбурзький, який був відомий своїм іскрометним почуттям гумору, не зміг протистояти спокусі пожартувати навіть за день до своєї смерті.

За словами принца Чарльза, він подзвонив принцу Філіпу, щоби запитати його, що б той хотів зробити, щоби відсвяткувати свій 100-річний ювілей, передає Mirror.

"Ми говоримо про твій день народження", - сказав Чарльз батькові.

Філіп відповів: "Ну, я повинен бути живим для цього, чи не так?"

Чарльз сказав йому: "Я знав, що ти це скажеш!"

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Смерть і похорон принца Філіпа

9 квітня помер принц Філіп - чоловік британської королеви. Влітку 2021 року йому повинно було виповниться 100 років.

В останні роки принц Філіп мав проблеми зі здоров'ям. Три роки тому, в квітні 2018 року, він був доставлений в медустанову імені короля Едуарда VII в Лондоні – для проведення операції на стегні.

Похорони проходили скромно - за планом принца Філіпа. Поміж найближчих родичів був принц Гаррі, який прибув вперше після того, як вони з Меган Маркл порвали з королівською родиною.

Після смерті королеви Єлизавети труну принца Філіпа буде переміщено, щоби вони могли бути разом назавжди. Тимчасово труну герцога буде поміщено в Королівську усипальницю в каплиці Святого Георгія, доки королева не помре.

Через два тижні після похорону і місяць після смерті жителям Великої Британії оголосили, що стало причиною смерті принца-консорта Філіпа. Як повідомило видання The Telegraph, у принца Філіпа природна причина смерті - старість.