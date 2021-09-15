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Смерть учасниці шоу Майстер Шеф: подруга розкрила трагічні подробиці

15 сентября 2021, 13:37
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Дівчина якраз збиралася повернутися додому з відпустки в Єгипті.

Стелла Клименко
Попередню причину смерті Стелли Клименко підтвердила її подруга / СТБ

Учасниця шоу Майстер Шеф Стелла Клименко трагічно померла 14 вересня. Стало відомо, що причиною смерті стала зупинка серця.

Як розповіла її подруга і блогер Лера Корф, дівчина перебувала в Єгипті. За її словами, Стелла померла не від коронавірусу, як почали повідомляти в мережі.

"Це не Covid. У Стелли зупинка серця, в її юному віці. Це те, що вибиває мене з колії. Я не можу уявити собі, як це сталося. Стелла була у відпустці. І померла вона в Єгипті. Вона повинна була повернутися додому, і ось буквально вчора вона повинна була повернутися", - поділилася дівчина на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, одним з перших про смерть Стелли Клименко повідомив її колега та учасник "Майстер Шеф. Професіонали-3" Микола Люлько.

Читайте такжеМайстер Шеф Професіонали 3 сезон 1 випуск 6-02-2021: як пройшов кастинг"Вічна пам'ять тобі, дорога! Вчора батьки, друзі, колеги і я втратили дорогого нам людини ... дівчинка Стелла, Так я завжди тебе називав ... ти була мені хорошим другом! Ти була прекрасною колегою! Ти наша запальничка! Ми з тобою пройшли багато! За плечима у нас сотні крутих страв, багато майстер-класів і дуже нелегкий проект Майстер Шеф. Професіонали! Я до останнього вірив у диво і чекав тебе сьогодні на роботу!!! Але ти не прийшла..." ― написавши у своїх соцмережах Микола Люлько.

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Раніше ми повідомляли про смерть Жан-Поля Бельмондо. Легенда світового кінематографа і зірка колись впливового напрямку "Французька Нова хвиля" помер у віці 88 років.

Автор: Сергій Кущ
viber
Майстер Шеф
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