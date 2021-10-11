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Слава Камінська еротично зізналася в коханні Дмитру Дікусару

11 октября 2021, 15:26

Співачка згадала, які пристрасті палали між нею і танцюристом, коли вона брала участь в Танцях з зірками.

Слава Камінська і Діма Дікусар
Слава Камінська та Дмитро Дікусар брали участь у 7 сезоні Танців з зірками / Instagram

Колишня учасниця групи НеАнгели, нині сольна виконавиця Слава Камінська поділилася архівним відео моментів її участі в шоу Танці з зірками. Таким чином вона вирішила підтримати колишнього партнера по паркету і учасника 8 сезону шоу Дмитра Дікусара.

Правда, пост підтримки в Instagram вийшов дуже особистим і відвертим. Згадуючи минуле, співачка розворушила архіви з часів її участі в танцювальному шоу.

Відеонарізку Камінська зробила сама. У ролик увійшли кадри з ефірів 7 сезону Танців з зірками, а також моменти із закулісся проєкту. В якості музичного супроводу співачка використала пісню власного виконання Подзвони.

На кадрах Камінська постає у відвертих нарядах (чорному боді та коротких концертних сукнях), а також в чуттєвих обіймах колишнього партнера по Танцях Дмитра Дікусара.

Під відеопостом Слава Камінська попросила підписників голосувати в прямому ефірі за пару Дмитра Дікусара і Ольги Харлан. Сама ж співачка віддалася ностальгії за своєю участю в Танцях з зірками. "Відео намонтувала своїми рученятами з телефонних архівів;) Аж засумувалося," - поділилася Камінська.

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Також за допомогою цього відеоролика артистка зізналася в почуттях колишньому партнеру: "Моя улюблена пісня❤️ Мій улюблений партнер❤️".

Чуттєве відео дуже швидко зібрало практично 60 тисяч переглядів і сотні захоплених відгуків від шанувальників:

"Можна було добре заощадити на зйомках кліпу. Цей може набрати більше переглядів".

"Божечки, це приголомшливо! це і є відеокліп, на цю пісню. Захоплення!"

"КАЙФ ... ❤️"

"Кааааайф!!!! Слава - the Best!!!"

"До сліз!"

Читайте такжеСлава Камінська розповіла про життєвість нового кліпу і розкрила "змову" з екс-чиновником НафтогазуСлава Камінська любить побалувати своїх підписників соковитими, відвертими кадрами. Раніше співачка захопила фанатів апетитними формами в тигровому купальнику.

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шоу-бізнес Танці з звездами Дмитро Дікусар Слава Камінська новини шоу бізнесу
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