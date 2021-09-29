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З чорним і коротким волоссям: Віра Брежнєва показала ексклюзивні фото

29 сентября 2021, 01:05

Співачка опублікувала фотографії з дитячого табору. На них Віра Брежнєва зображена в 15-річному віці та в абсолютно несподіваному образі.

Віра Брежнєва
Співачка Віра Брежнєва вирішила згадати свою молодість і показала архівні фото / instagram.com/ververa/

Співачка Віра Брежнєва поділилася в соцмережі архівними фотографіями, на яких у неї чорне та коротке волосся.

Знімок опубліковано в Instagram Брежнєвої. За словами артистки, кадри були зроблені в дитячому таборі. Скільки їй тоді було років, Віра точно не пам'ятає. За її словами, можливо 15.

"Ексклюзив. Фото поганої якості, але роздивитися можна. Фото з піонерського табору Щасливе дитинство, коли я якраз пофарбувала волосся в чорний колір. Я не пам'ятаю, скільки мені тут років (приблизно 15)", - написала співачка.

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Віра Брежнєва з чорним і коротким волоссям / Фото instagram.com/ververa
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Так Віра Брежнєва виглядала в 15 років / Фото instagram.com/ververa

"Яка я тут класна, спортивна і стильна. Я була активною дівчиною. Брала участь у всіх конкурсах, у всіх дитячих таборах, де я відпочивала", — згадала Брежнєва.

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До слова, деякі шанувальники Брежнєвої не впізнали її на фото. Інші вважають, що в образі білявки їй набагато краще. Багатьом фанатам образ співачки дуже сподобався.

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"Круто! Але з білим волоссям набагато краще!"

"А я і не зрозуміла, де ви зображені на фотографії!"

"Не впізнав би, якби не пояснили. Ось це спогади"

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Як повідомляв Главред, співачка Віра Брежнєва порадувала шанувальників новими фото. Цього разу артистка опублікувала знімок, на якому вона постала в елегантній червоній сукні, що вигідно підкреслює пишний бюст.

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Віра Брежнєва новини шоу бізнесу
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