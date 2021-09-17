"Приємно отримувати такі зізнання": Ані Лорак похвалилася новою російською премією

Ані Лорак похвалилася новою російською нагородою / instagram.com/anilorak/

Українська співачка Ані Лорак, яка вже довгий час живе і активно працює в Москві, похвалилася перед своїми фанатами черговою російською премією Fashion People Awards. Росіяни визнали співачку українського походження наймоднішою в попестраді РФ.

"Приємно отримувати такі знаки уваги і визнання. Дякую #fashionpeopleawards2021", – написала артистка у своєму профілі в Instagram та поділилася кількома фото з заходу.

Ані Лорак перемогла в номінації "Fashion-співачка" на премії Fashion People Awards / instagram.com/anilorak

Зазначимо, що протягом всієї війни РФ з Україною співачка живе і гастролює на території країни-агресора, чим викликала чималий осуд з боку земляків. Проте інколи знаменитість ностальгує за старими часами і проситься на концерти в Україну.

Тільки от українці зовсім не раді такому її "поверненню", нагадуючи, що свого часу Лорак зрадила свою країну. У середині серпня співачка виступила в одеському нічному клубі Itaka. Втім, попри безліч гнівних коментарів у соцмережах, сам концерт пройшов досить спокійно. Ніяких заворушень або навіть натяків на незадоволених активістів не було.

До цього свій сольний концерт Лорак в Україні давала у 2014 році. Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пояснювали тим, що у розпал воєнних дій на сході України Лорак не цуралася їздити до країни-агресора Росії, отримувати там нагороди. А згодом залишитися там і працювати.