Приходько затаїла образу на Ані Лорак через скандал з Меладзе: співачка висказала все

Приходько була здивована заявою Лорак / Instagram

Українська співачка Анастасія Приходько заявила, що образилася на українську співачку Ані Лорак, яка проживає в РФ, після її слів, що всі підопічні російського продюсера Костянтина Меладзе, крім неї однієї, були згодні з ним співпрацювати на умовах, "що лежать в особистій площині".

Як розповіла артистка, в ефірі передачі ЖВЛ на каналі "1+1", пропозицій інтимного характеру під час співпраці з російським продюсером їй не надходило.

"До мене Костянтин Меладзе не залицявся. Не було ніяких натяків з його боку. Тому мене дуже образило, коли Кароліна сказала, що всі були згодні на його умови. Я не приходжу в коротких спідницях, не фарбуюся, не закидаю ногу на ногу. Тому у чоловіків не виникає бажання щось мені запропонувати", - висловилася артистка.

Скандал з "домаганнями"

Нагадаємо, відома українська співачка Ані Лорак раніше заявила про те, що Костянтин Меладзе пропонував їй потрапити в шоу-бізнес через інтим. Пізніше вона повідомила, що "з любов'ю та повагою" ставиться до продюсера. Артистка попросила шанувальників залишити цю тему в спокої.

Також ми писали, що відома українська співачка Оля Полякова стверджує, що відомий продюсер і композитор Костянтин Меладзе пропонував їй допомогти з просуванням кар'єри, але тільки взамін на інтим.