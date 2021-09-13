Потап вперше зізнався, як зважився на розлучення з дружиною

Потап / Instagram

Потап вперше розкрив подробиці розлучення з Іриною Горовою. Співзасновники Mozgi Entertainment були в шлюбі, і у них є син Андрій, але вони розлучилися тоді, коли їх проекти почали набирати популярність. Реальні причини розлучення ніхто з пари ніколи не розкривав, але Ірина Горова колись вже розповідала, як вона ставиться до Насті Каменських.

Під час інтерв'ю з ЖВЛ Потап відкрив завісу таємничості над своїм розлученням з Іриною Горовою.

Він сказав, що якщо відносини з іншою людиною не "клеяться", то потрібно знайти в собі сили, і зважитися завершити їх. Саме це він сам і зробив.

"Це було дуже складно. Це було дуже боляче. Тоді серце розбивалося, але зараз розумію, що дуже щасливий, тому що зробив правильно – послухав своє серце, звернувся до своєї любові", - розповів він.

Не виключено, що під любов'ю він мав на увазі Настю Каменських, з якою вони дуже довго приховували стосунки.

Реклама

"Коли ти безпосередньо нічого не кажеш, то приховувати це дуже просто", - зазначив він історію з скритністю.

Крім того, Потап зізнався, що вони з Настею дуже хочуть дітей, і він особисто хоче їх п'ять - один син у нього вже є, тепер потрібно ще чотирьох народити.

Нагадаємо, Настя Каменських і Потап розкрили свій роман навесні 2019 року, коли одружилися. Після цього вони не приховують свої стосунки, але вони бережуть кордони і приватне життя від ЗМІ.