Полякова, Єфросиніна та "повернення" Чапкіса: що чекає глядачів у новому випуску "Танців з зірками"

З'явилися перші подробиці третього епізоду шоу.
Третій епізод шоу "Танці з зірками" відбудеться вже цієї неділі о 21:00, а присвячений ефір буде подіям, які змінили життя учасників проекту.
У новому випуску глядачів чекає номер пам'яті легендарного судді шоу Григорія Чапкіса. Постановка приголомшить не тільки танцями, які обожнював Григорій Миколайович, а й тим, що завдяки спеціальним сучасним технологіям його знову можна буде побачити на паркеті, пише "ТСН".
Крім того, на шоу повернеться співачка Оля Полякова, яка брала участь у другому сезоні оновлених "Танців з зірками". Артистка допомагатиме суддям оцінювати зіркових учасників.
Ведучою балкона стане Маша Єфросиніна. До того ж глядачів чекає спільний танець зіркових суддів на відкритті шоу.
Раніше ми повідомляли, що керівник напрямку великих шоу на 1+1 продюсер Володимир Завадюк відповів на провокаційне запитання про відхід Тіни Кароль з "Танців з зірками" під час спілкування з передплатниками в сторіс Instagram.