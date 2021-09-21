"Повне беззаконня": Ектор Хіменес-Браво розповів, як знущалися з нього та його сім'ї

Кухареві довелося попрацювати на чотирьох різних континентах / instagram.com/hectorjimenezbravo

Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про небезпечну обстановку, в якій йому довелося провести 90-ті.

Знаменитий шеф-кухар колумбійського походження вирішив розповісти на своїй сторінці в Instagram про своє минуле і про те, як він потрапив в Україну.

За його словами, цей період в його житті був одночасно прекрасним і страшним.

"Найважливіший період мого життя в становленні мене як міжнародного шеф-кухаря. Це час, коли я переїхав до Канади, коли встиг попрацювати на 4 континентах. Час, коли я почав свій міжнародну кар'єру", - зазначив Ектор.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор перерахував багато приємних спогадів, пов'язаних з 90-ми: життя без гаджетів, хорошу музику, цікаву моду, молодість і закоханість.

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"Коли я жив ще в Медельїні та викладав у кулінарній школі SENA. Коли я намагався будувати свій бізнес, коли співпрацював з виробництвом ковбасних виробів. Час, коли в Колумбії була війна, час Пабло Ескобар, повне свавілля, коли всі, у кого хоч трохи з'явилися гроші — шантажувати, щоб ми платили "частку" або погрожували. Погрожували мені, моїм рідним, робили страшний речі", - поділився головний суддя кулінарного шоу"Майстер Шеф".

Раніше знаменитий шеф-кухар і бізнесмен, який є зіркою реаліті на СТБ Ектор Хіменес-Браво розповів, що роками не припиняється цькування на його адресу в Україні.