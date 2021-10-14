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Переможець шоу Танці з зірками потрапив в аварію

14 октября 2021, 18:42

Хореограф показав свій автомобіля BMW і повідомив, що потрапив в аварію.

Макс Леонов
Макс Леонов потрапив у ДТП / instagram.com/maksleonov_official

Учасник шоу Танці з зірками, відомий український хореограф Максим Леонов потрапив у ДТП.

Фото розбитої машини і відео з поясненнями Максим Леонов розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Хореограф показав свій автомобіль BMW і повідомив, що потрапив в аварію. На знімку видно, що удар припав на передню частину автомобіля з боку водія. Розбита фара і бампер, а загал шкоди досить сильний.

Пізніше він записав коротке відео для шанувальників. Де саме сталася ДТП і деталей Леонов повідомляти не став. Він вибачився, що налякав шанувальників і заспокоїв їх, що з ним все в порядку.

"Вибачте за шок-контент серед білого дня. Всі живі, всі здорові. Це найголовніше. Любіть життя, це саме кайфове, що у нас є", - сказав Макс Леонов.

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Макс Леонов - відомий український хореограф і танцюрист. Дворазовий віце-чемпіон світу в латиноамериканській програмі та віце-чемпіон України.

У 2018 році став учасником проекту Танці з зірками. Його партнеркою стала Маша Єфросиніна. Разом вони дійшли до п'ятого випуску шоу.

У 2019 році Леонов знову став учасником проекту – з Оленою Кравець. Вони дійшли до чвертьфіналу шоу.

У 2020 році партнеркою Леонова стала Санта Дімопулос. Пара стала переможцями проекту Танці з зірками.

У 2021 році Максим Леонов бере участь у проекті в парі зі співачкою Євгенією Власовою.

Раніше один з учасників Танців з зірками зізнався, що він не проти балотуватися в президенти України.

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Танці з звездами
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