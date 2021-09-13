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"Він мене не хоче": Оля Полякова зізналася, що у неї криза у відносинах із чоловіком

13 сентября 2021, 14:30

Українська співачка Оля Полякова розповіла, скільки у неї сексу з чоловіком.

Оля Полякова
Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic/

Оля Полякова розповіла, що у неї наклюнулася криза у відносинах з чоловіком Вадимом Буряковським.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній для шоу "дорослі дівчатка" Полякова зізналася, що шлюб на 17 році життя став іншим. Раніше вони обидва були дуже емоційними, витворяли що попало, а зараз навіть секс тільки двічі на тиждень.

"Боюся, що якщо я скажу чотири, чоловік запитає: "з ким ще два рази?". Звичайно не чотири. Хотілося б два рази на тиждень. Ти знаєш, не так! Хотілося б хотіти два рази на тиждень. Тому що проблема довгого шлюбу не тільки в тому, що він мене не хоче, а в тому, що взагалі підняти цей комбайн заради цього одного колоска... в довгому шлюбі є тема ліні", — зізналася співачка.

За словами Полякової, сьогодні цього немає, у відносинах з'явилася буденність і нудьга.Читайте также"Рот закрила-сиджу": Полякова відверто розповіла про свої екстравагантні витівки

"І нас штормить тихо. Я теж усвідомлюю нудьгу. У якийсь момент ти розумієш, що ти вже дорослий, незалежний, діти підросли. Ти на це дивишся, і задаєшся питанням: "І все? Кінець? Так завжди буде?"- розповіла Оля, зазначивши, що незайняті жінки шукають коханця, завантажені - переключаються на інші цілі.

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За словами Полякової, таких бурхливих сплесків, як в ранній молодості, їй і не дуже хочеться, але, напевно, вони і підігрівають пристрасть.

"Так, проходить пристрасть, регулярний секс, романтизм, потяг. Але ти живеш з людиною для комфорту, у вас спільні діти, спільні цілі, ви дружні. Ти береш ці мінуси, якщо плюсів більше, ти прощаєш ці мінуси", - уточнила Полякова.

Оля Полякова разом з Вадимом Буряковським виховують двох дочок Машу і Алісу.

Він старший Полякової на 22 роки, в 2021 йому виповнилося 59 років, разом вони вже 16 років, йде 17-тий рік шлюбу.

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Оля Полякова новини шоу бізнесу
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