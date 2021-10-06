Оля Полякова нагодувала свою покоївку безе з канабісом

Погана звичка чоловіка співачки стала причиною незручної ситуації.
Оля Полякова - співачка, відома своїм почуттям гумору та гострим язичком. Нерідко вона ділиться з фанатами кумедними історіями з життя.
Так в інтерв'ю для Гагарін SHOW Полякова повідала про те, як випадково нагодувала домробітницю солодощами з канабісом.
Чоловік співачки, бізнесмен Вадим Поляков, любить побалуватися марихуаною. Щоб зробити чоловікові приємний сюрприз, артистка спекла безе з використанням канабісу з його особистих запасів.
Щоб небезпечні ласощі не дістали дочки Полякової, вона сховала деко на кухні на верхній полиці. Наступного ранку Вадим вирішив спробувати кулінарний шедевр дружини.
Полякова вийшла на кухню і виявила пропажу безе, а деко чистим стояло вже в духовці.
Перелякавшись не на жарт, співачка покликала до себе дітей. Вони сказали, що солодощів не брали. Хто ж міг з'їсти все?
Тоді Полякова звернулася з цим питанням до своєї покоївки, на що жінка відповіла:
"Ой, я дістала (деко-прим. редактора), а там все, що ви спекли, розтеклося. Так я його і викинула!"
Згодом з'ясувалося, що безе з марихуаною, приготоване для чоловіка, домробітниця з'їла. На щастя, все обійшлося.
Читайте такжеОля Полякова зізналася, що у неї криза у відносинах з чоловіком
Щоб усунути наслідки цього випадку, Оля Полякова напоїла жінку літром адсорбенту. На роботу домробітниця Катерина прийшла лише через три дні, сказала, що почувається добре, і попросила нікому не розповідати про те, що трапилося.
Раніше Полякова розкрила подробиці дитячої травми в інтервью з Єфросініною.