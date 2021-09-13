УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ольга Серябкіна офіційно підтвердила вагітність і показала чоловіка

13 сентября 2021, 17:01

Колишня дружина Ольга Серябкіна відповіла на чутки про свою вагітність.

Ольга Серябкіна
Ольга Серябкіна / Instagram

Російська співачка Ольга Серябкіна, яка протягом літа інтригувала шанувальників - чи вагітна вона, чи ні, нарешті дала відповідь.

Серябкіна майже "попалася", коли опублікувала фото з відпочинку, де у неї був прихований живіт. Після того, як розповзлися чутки про "цікавий" стан співачки, вона показалася на іншому фото, де нібито живіт в порядку.

Тепер же стало відомо, що Серябкіна просто публікувала старі фото, так як для Татлера вона влаштувала фотосесію, де показала свій округлий живіт.

В інтерв'ю Татлеру Серябкіна розповіла коли вперше стане матір'ю, як до цього готується і які плани будує на світле майбутнє, яке збирається проживати з коханим чоловіком в їх власному заміському будинку.Читайте такжеОля Серябкіна показала збуджені груди і пустила слух про вагітність

Вона зізналася, що заміжжя і бажання мати дитину збіглося за часом.

Реклама

"Тільки коли вийшла заміж, зрозуміла, що хочу мати повноцінну сім'ю. А ще захотілося жити за містом. Зараз ми якраз будуємо будинок - під час карантину знайшли класне місце на березі водосховища", - зізналася співачка.

false

Серябкіна підтвердила, що вони почали планувати дитину після весілля, і цілком успішно.

"Але у нас не було такого чіткого плану: "Давай почнемо". З дитиною у нас вийшло досить швидко-ми відчули готовність, і все склалося", - сказала вона і додала, щостара пісня частково визначила її положення.

"Минулого літа я писала пісню "Не соромно", і там були рядки: "куранти б'ють, і ми в азарті. Коханий, все дізнаємося в березні". Не повіриш, я дійсно про все дізналася в самому кінці березня. Потім згадала ці слова і подумала: ага, мабуть, я здогадувалася", - пояснила співачка.

Новина була для неї дуже радісна і несподівана. Пара була по-справжньому щаслива, але продовжувала жити в своєму звичному ритмі.

"Коли дізналася, вирішила тримати все в найсуворішому секреті. У мене і так публічна професія, мені важливо оберігати найважливіше. Правда, якісь публікації все одно з'являлися, але я звикла не звертати уваги - мене завжди у чомусь підозрюють", — пояснила Ольга скритність.

false

За словами співачки дитина з'явиться в кінці 2021 року, і вони вже знають його стать і навіть підібрали ім'я.

"Так, ми знаємо стать - не стали робити з цього якоїсь таємниці для себе. І ім'я вибрали, яке відразу сподобалося нам обом. Робили це, не перебираючи вподобані варіанти, а прислухаючись до внутрішніх почуттів", - пояснила майбутня мати, яка планує народжувати в Москві.

false

Вона розповіла, що вже набрав 10 кілограм, але не намагалася спеціально стежити за дієтою або ходити в зал. На думку співачки - це природні процеси, яким тільки зрідка потрібно допомогти. Вона відразу відповіла на провокаційне питання про дитину - якщо вирішить показати, то без смайликів, і тільки коли той підросте.

Нагадаємо, весілля з бізнесменом Георгієм Начкебія Ольга Серябкіна зіграла в Австрії максимально таємно, вже постфактум передавши фото російському Vogue.

viber
Ольга Серябкіна новини шоу бізнесу
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
У моду на зиму 2021-2022 увійшли напрочуд гарні жіночі шарфи, які радують око і гріють душуУ моду на зиму 2021-2022 увійшли напрочуд гарні жіночі шарфи, які радують око і гріють душу "Мій скарб": партнер Зарицької по шоу Танці з зірками підігрів чутки про стосунки зі співачкою"Мій скарб": партнер Зарицької по шоу Танці з зірками підігрів чутки про стосунки зі співачкою Кремлівський алкоголік почав "пропивати" території УзбекистануКремлівський алкоголік почав "пропивати" території Узбекистану Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балівМагнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Найгірші аксесуари для жінок після 40 роківНайгірші аксесуари для жінок після 40 років

Последние новости

20:56

Добре впливають на серце: вчені назвали прості продукти, які допоможуть позбутися гіпертонії

20:50

Атрофується мозок: названо симптоми Видео

20:45

В Росії просто так ворони не каркають: навіщо була стаття Медведєва і заява Пєскова мнение

20:26

Лікарі назвали симптоми, як відрізнити застуду від коронавірусу Видео

20:21

Ціни на продукти, газ та послуги лікарень б'ють рекорди в Україні: що і на скільки подорожчало

Реклама
20:00

Підробка не відрізняється: на Житомирщині затримали доларових фальшивомонетників Видео

19:59

Здоров'я королеви похитнулося: Єлизавета II вперше за довгий час вийшла в світ Фото Видео

19:38

Опалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

19:24

У ТКГ розповіли, чому Україна не розглядає "мирний план" від окупантів Видео

19:06

"Леся Іванівна, ну ви даєте": Нікітюк в шкірі похвалилася декольте крупним планом

18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину Видео

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

Реклама
16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

Реклама
13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять