Ольга Серябкіна офіційно підтвердила вагітність і показала чоловіка

Ольга Серябкіна / Instagram

Російська співачка Ольга Серябкіна, яка протягом літа інтригувала шанувальників - чи вагітна вона, чи ні, нарешті дала відповідь.

Серябкіна майже "попалася", коли опублікувала фото з відпочинку, де у неї був прихований живіт. Після того, як розповзлися чутки про "цікавий" стан співачки, вона показалася на іншому фото, де нібито живіт в порядку.

Тепер же стало відомо, що Серябкіна просто публікувала старі фото, так як для Татлера вона влаштувала фотосесію, де показала свій округлий живіт.

В інтерв'ю Татлеру Серябкіна розповіла коли вперше стане матір'ю, як до цього готується і які плани будує на світле майбутнє, яке збирається проживати з коханим чоловіком в їх власному заміському будинку.Читайте такжеОля Серябкіна показала збуджені груди і пустила слух про вагітність

Вона зізналася, що заміжжя і бажання мати дитину збіглося за часом.

Реклама

"Тільки коли вийшла заміж, зрозуміла, що хочу мати повноцінну сім'ю. А ще захотілося жити за містом. Зараз ми якраз будуємо будинок - під час карантину знайшли класне місце на березі водосховища", - зізналася співачка.

Серябкіна підтвердила, що вони почали планувати дитину після весілля, і цілком успішно.

"Але у нас не було такого чіткого плану: "Давай почнемо". З дитиною у нас вийшло досить швидко-ми відчули готовність, і все склалося", - сказала вона і додала, щостара пісня частково визначила її положення.

"Минулого літа я писала пісню "Не соромно", і там були рядки: "куранти б'ють, і ми в азарті. Коханий, все дізнаємося в березні". Не повіриш, я дійсно про все дізналася в самому кінці березня. Потім згадала ці слова і подумала: ага, мабуть, я здогадувалася", - пояснила співачка.

Новина була для неї дуже радісна і несподівана. Пара була по-справжньому щаслива, але продовжувала жити в своєму звичному ритмі.

"Коли дізналася, вирішила тримати все в найсуворішому секреті. У мене і так публічна професія, мені важливо оберігати найважливіше. Правда, якісь публікації все одно з'являлися, але я звикла не звертати уваги - мене завжди у чомусь підозрюють", — пояснила Ольга скритність.

За словами співачки дитина з'явиться в кінці 2021 року, і вони вже знають його стать і навіть підібрали ім'я.

"Так, ми знаємо стать - не стали робити з цього якоїсь таємниці для себе. І ім'я вибрали, яке відразу сподобалося нам обом. Робили це, не перебираючи вподобані варіанти, а прислухаючись до внутрішніх почуттів", - пояснила майбутня мати, яка планує народжувати в Москві.

Вона розповіла, що вже набрав 10 кілограм, але не намагалася спеціально стежити за дієтою або ходити в зал. На думку співачки - це природні процеси, яким тільки зрідка потрібно допомогти. Вона відразу відповіла на провокаційне питання про дитину - якщо вирішить показати, то без смайликів, і тільки коли той підросте.

Нагадаємо, весілля з бізнесменом Георгієм Начкебія Ольга Серябкіна зіграла в Австрії максимально таємно, вже постфактум передавши фото російському Vogue.