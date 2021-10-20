Закривавлена Мішина налякала фанатів моторошними фото: акторка знімається в хоррорі про Чорнобиль

Ксенія Мішина вразила новим образом / instagram.com/misha.k.ua

Відома українська актриса Ксенія Мішина стала головною героїнею фільму про Чорнобиль. Артистка опублікувала в Instagram страшні фото зі знімального майданчика, якими привела шанувальників в подив.

"Я зіграла роль у фільмі жахів - і отримала кайф від процесу. Незважаючи на те, що роль невелика, у мене залишився синець на тілі. А ще мене чекало довге розгримування після складного гриму. Крові було море! Коли я була маленькою, мені було цікаво, а чи страшно акторам по той бік екрану? Тепер точно знаю, що ні! Швидше, забавно і весело. І за це окреме спасибі команді і всій знімальній групі", - написала Ксенія.

Режисером і сценаристом українського хоррору "Чорнобиль Паранормальний" виступив Василь Москаленко. Він також зіграв головну чоловічу роль.

Крім них, головні ролі дісталися Робу Фельдману і Хлое Луїзі Буенс.

Відомо, що це моторошна історія, яка розгортається в Чорнобильській зоні, де зникає британський вчений. Чоловіка починає шукати сестра Олівія, яка приїхавши із закордону зупиняється в готелі Чорнобиль і знаходить там загадкові записи, зроблені перед смертю брата.

Раніше Мішина станцювала на столі під час зйомок шоу "Україна має талант".