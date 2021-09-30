"Однією ногою в могилі": Андрій Губін розповів про свою хворобу

Губін розповів про свою страшну хворобу / скріншот

Російський співак і музикант, кумир 90-х Андрій Губін розповів про свою важку хворобу і зізнався, що хотів би швидше вмерти.

За словами самого артиста, він "буквально гниє живцем".

Ще в "нульових" лікарі поставили Андрію Губіну діагноз – лівостороння прозопалгія. Це неврологічна аномалія, через яку пацієнта мучать болі по всьому тілу.

"Я хворію дуже сильно, У мене зуби вивалюються, Нижні вже ось-ось... я поступово вмираю, вже однією ногою в могилі. Але як би я вже вмираю-то спокійно. Тобто мені нестрашно. Я тільки хочу померти швидше. Знаєте, що мені не подобається? Не те, що у мене щастя не було. А те, що його вже не буде, ось це погано", – зазначив співак.

За його словами, він вже "спустив" всі свої кошти на лікування, але це не допомогло. Губін припускає, що причина його хвороби може бути в спортивних травмах дитинства та юнацтва:

"Перші болі я почав відчувати з 16 років. У 28 я вже написав пісню "Я втомився від небес вічної милості чекати". У той момент насправді вже було дуже боляче".

Раньше Главред повідомляв, що у Андрія Губіна знайшовся 21-річний позашлюбний син.