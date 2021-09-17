Чи носить "повелитель вовчиць" обручку: Полякова розсекретила Винника

Полякова поставила Винника в приклад конкурсантам шоу "Співають всі!"/ Facebook

Український співак, підкорювач жіночих сердець Олег Винник знімає обручку з безіменного пальця перед виходом на публіку. Секрет "повелителя вовчиць" видала його колега по цеху Ольга Полякова.

Секрет з життя популярного виконавця був розкритий на вокальному шоу "Співають всі!", передає телеканал Україна.

Одним з учасників нового випуску шоу став 32-річний Роман Мілян зі Львова. Для свого виступу він вибрав хіт Віктора Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень", проте не всім експертам сподобалося це виконання. Роман набрав лише 42 бали.

Слушну пораду конкурсанту вирішила дати Оля Полякова.

"На сцені обручку потрібно знімати - беріть приклад з Винника", - заявила вона.

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Тобто по суті співачка дала зрозуміти, що в повсякденному житті Олег Винник носить обручку на безіменному пальці, а перед виходом на сцену знімає її.

Як відомо, Олег Винник не розповідає про своє особисте життя в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Олег Винник вперше відверто розповів про своїх вовчиць, а також висловився з приводу розбитих сердець і "підкорених вовчиць".