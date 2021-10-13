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Ніні Матвієнко - 74 роки: хто привітав, що подарувала донька, та яку мрію здійснила співачка

13 октября 2021, 17:47

Дотримуючись сімейних традицій, артистка справляє своє свято двічі на рік.

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Ніна Матвієнко відзначає День народження двічі на рік / instagram.com/tonya_matvienko

Українська легенда і співачка Ніна Митрофанівна Матвієнко відзначає сьогодні День народження - 74 роки. Рідні та колеги артистки вітають її зі святом.

Примітно, що День народження співачка відзначає два рази на рік. 10 жовтня - за паспортом, і 13-го. Про цю забавну сімейну традицію розповіла дочка Матвієнко Тоня.

Цього року Ніні Митрофанівні 74 роки. У документах дата її народження - 10 жовтня 1947 року. Однак приймає привітання співачка також і 13 жовтня. Саме про таку дату народження розповіла їй мама.

Тому День народження співачка святкує двічі. Її дочка Тоня виклала 10-го числа зворушливе фото мами з онукою Ніною. Кадр з сімейного архіву Матвієнко-молодша підписала: "Моя люба, чудова, рідна матуся. Многая літа Вам!"

До привітань приєдналися українські зірки: Олександр Пономарьов, Ольга Сумська, Руслан Квінта, Анастасія Приходько, Слава Дьомін та Соломія Вітвіцька.

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Ніна Матвієнко з онукою Ніною / instagram.com/tonya_matvienko

Відзначати своє чергове 18-річчя українська легенда буде улюбленим смаколиком - київським тортиком. Діти подарували Ніні Митрофанівні те, про що вона давно мріяла – особистий телевізор в кімнату. Але головним подарунком Матвієнко вважає те, що всі її рідні живі і здорові. "Я найщасливіша осіння бабуся!" - ділиться святковим настроєм Ніна Митрофанівна.

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Ніна Матвієнко у святковому образі / instagram.com/tonya_matvienko

Шанувальники творчості співачки також вітають артистку, бажаючи українській легенді многая літа:

"Ви прекрасні, Ніна Митрофанівна ❤️❤️! Будьте здорові, живіть довго і будьте щасливі!"

"Найміцнішого здоров'я!"

"Передавай мамі найщиріші побажання добра і міцного здоров'я!!"

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Тоня Матвієнко, дочка Ніни Митрофанівни, встигла повернутися з відпустки якраз до Дня народження мами. Під час відпочинку в Португалії Матвієнко-молодша продемонструвала струнку фігуру.

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