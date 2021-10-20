"Не чекай мене, мамо, хорошого сина": колишня дружина Віктора Павлика показала гірке відео з покійним сином

Віктор Павлік з сином Павлом / instagram.com/viktorpavlik

Лариса Созаєва, колишня дружина українського співака Віктора Павлика, поділилася зворушливим відео з покійним сином Павлом в пам'ять про нього.

Созаєва виклала в Instagram ролик, на якому хлопець грає на гітарі і співає пісню з кінофільму Операція "И" Не чекай мене, мамо. Відео знято в спокійній, домашній обстановці.

На момент зйомки Паша ще не хворів, тим дивовижніше і болючіше для Созаєвої став збіг пісні і сенсу.

Пост екс-дружина Павлика супроводила спогадами про сина і про близькі, довірливі стосунки, які їм вдалося створити.

Підсумувала свою сповідь Лариса Созаєва гіркими словами: "21 рік я обіймала і говорила люблю своєму синові. Тепер я в порожнечі. Мені дуже важко!"

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