"Не підтримати свою дитину я не можу": Полякова виправдала дочку за пісні з матюкам

Полякова не стала протистояти тому, щоб її дочка виконувала пісні з нецензурними словами / instagram.com/mashapolyakova/

Українська співачка Оля Полякова не втручається в захоплення своїх дочок і дозволяє їм розвиватися як вони того бажають. Величезне враження на публіку справили пісні Маші Полякової, в яких 16-річна дівчинка майже весь час матюкається.

Артистка навіть не стала протистояти тому, щоб її дочка виконувала пісні з нецензурними словами, зізналася Полякова в коментарі "Світському життю". За її словами, вона хоче дати їй можливість розвиватися.

Читайте такжеМовчала 18 років: Полякова зізналася, чому стала на бік Лорак у скандалі з Меладзе"Я з нею поговорила. Я їй сказала, що знаєш, я ж твоя мама. Вона мені каже: "і що? Якщо ти моя мати, то я не маю права розвиватися так, як я хочу?". Я можу це не схвалювати, але не підтримати свою дитину я не можу. Тому що я дуже добре знаю — як це-рости без підтримки. Не хочу, щоб потім мої діти все життя доводили всім, собі і своєму психотерапевту, що вони чогось варті. Я не схвалюю, але я підтримую", - зазначила Полякова.

Артистка також повідомила, що виділила для своєї дочки і її групи підвал у власному будинку, де вони репетирують. Там вони зробили косметичний ремонт, пристосувавши його під студію.

За словами співачки, вона до самого першого виступу групи "шви" не знала, які пісні вони виконують.

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Раніше ми писали, що Полякова зізналася, що шлюб на 17 році життя став іншим. Раніше вони з чоловіком були дуже емоційними, витворяли що попало, а зараз навіть секс тільки двічі на тиждень.