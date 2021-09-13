Назвали переможців премії MTV Video Music Awards 2021

Джастін Бібер отримав нагороду на MTV Video Music Awards 2021 / Reuters

У ніч на 13 Вересня Нью-Йорк пройшла церемонія нагородження музичною премією MTV Video Music Awards 2021.

На тлі ослаблення карантинної ситуації з коронавірусом організатори церемонії нагородження провели її з глядачами і червоною доріжкою, а також з живими нагородженнями зірок.

У 2020 році церемонія пройшла в 5 локаціях з зум-зустрічами і без публіки. Цього разу MTV Video Music Awards 2021 організували на спортивній арені Барклайс-центр. Зірки були або вакциновані, або здавали ПЛР-тести, багато хто виходив на сцену особисто.

MTV Video Music Awards 2021 - переможці

Відео року - Lil NAS X MONTERO (Call Me By Your Name).

Артист року - Джастін Бібер.

Кращий новий артист - Олівія Родріго.

Краща група - BTS.

Найкраща пісня - Олівія Родріго - Drivers license.

Найкращий перформанс року - Олівія Родріго - Drivers license.

Краща колаборація - Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More.

Краща пісня в стилі поп - Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches.

Краща пісня в стилі хіп-хоп - Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – FRANCHISE.

Краща пісня в стилі R&B - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open.

Краща пісня в стилі k-pop - BTS - Butter.

Кращий латиноамериканський трек - Billie Eilish & ROSALÍA - Lo Vas a Olvidar.

Краща пісня в стилі рок - John Mayer - Last Train Home.

Кращий альтернативний трек - Machine Gun Kelly ft. Blackbear – My Ex's Best Friend.

Кращий художній напрямок - Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend. Художній напрямок - Art Haynes.

Відео всіх часів - Billie Eilish - Your Power.

Краща режисерська робота - Lil NAS X MONTERO (Call Me By Your Name). Режисери - Lil nas X і Таня Муіньо.

Краща хореографія - Harry Styles - Treat People With Kindness. Хореографія - Paul Roberts.

Краща операторська робота - Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – BROWN SKIN GIRL. Оператори - Benoit Soler, Malik H. Sayeed, MOHAMMAED ATTA AHMED, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant.

Кращі візуальні ефекти - Lil NAS X MONTERO (Call Me By Your Name). Візуальні ефекти - Mathematic.

Кращий монтаж-Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open. Монтаж - Troy Charbonnet.

Музичний канал MTV заснував премію MTV Video Music Awards близько 40 років тому, і регулярно нагороджує діячів світової музичної індустрії за досягнення на терені. Оцінюються пісні, кліпи, постановка, різні течії та стилі музики.