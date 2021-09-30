"На кого схожий не питаю": Віктор Павлік і Катерина Репяхова вперше показали обличчя сина

Зворушливі фото з'явилися на їх сторінка в соцмережі.
Український співак Віктор Павлік і його дружина Катерина Репяхова вперше показали обличчя маленького сина.
Подружжя вирішило задовольнити цікавість шанувальників і опублікувало ніжні сімейні фото.
На сторінках в Instagram пара запостила чорно-білі фотографії з хлопчиком, який вже дуже схожий на свого зіркового батька.
"Знайомтеся, Міша Павлик! На кого схожий не питаю", - написала Катерина в коментарі до посту.
Зворушливий знімок з новонародженим сином на своїй сторінці в Instagram опублікував і артист.
Зазначимо, що Віктор Павлік - батько чотирьох дітей. Наймолодший син, Михайло, народився в середині червня цього року в шлюбі з Катериною Репяховою - концертним директором. Весь цей час подружжя приховувало обличчя маленького сина.
Раніше ми писали, що український співак Віктор Павлик поки що не бачить себе серед учасників шоу "Танці з зірками" на "1+1", але не виключив свою участь у наступному сезоні проекту
"Подивимося, може різне бути. Просто я не бачу себе на паркеті. Поки що. У дитинстві я танцював гопак, займався танцями і самодіяльністю. Мені тоді 3-4 роки було, пам'ятаю смутно. Так що, всяке може бути", – заявив артист.