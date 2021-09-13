Моргенштерн зібрався з концертами в Україну: в СБУ роз'яснили ситуацію

У Службі безпеки України ще раз нагадали про заборону виступів Моргенштерна на території нашої країни.
Скандальний російський співак Моргенштерн досі створює загрозу нацбезпеці України і йому заборонено відвідувати Україну.
Як повідомили в Службі безпеки України, будь-які гастролі Моргенштерна на території України заборонені, пише РБК Украина.
У відомстві уточнили, що лінгвістична експертиза підтвердила, що у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.
Нагадаємо, реп-виконавець Моргенштерн, який з 29 квітня 2021 року перебуває в списку людей, які створюють загрозу нацбезпеці України, зібрався в Україну з концертами. Квитки вже почали продавати на сайті Контрамарка. Всього планується три виступи - в Києві, Харкові та Запоріжжі. Концерти заплановані на листопад цього року.
Раніше ми писали, що російський репер Алішер Валєєв, більш відомий як Моргенштерн подав до Окружного адміністративного суду Києва позов проти Служби безпеки України. Причиною цього стало внесення його до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці країни.