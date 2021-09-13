Моргенштерн зібрався з концертами в Україну: в СБУ роз'яснили ситуацію

Виконавець має намір дати 3 концерти в Україні / скріншот

Скандальний російський співак Моргенштерн досі створює загрозу нацбезпеці України і йому заборонено відвідувати Україну.

Як повідомили в Службі безпеки України, будь-які гастролі Моргенштерна на території України заборонені, пише РБК Украина .

У відомстві уточнили, що лінгвістична експертиза підтвердила, що у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

Нагадаємо, реп-виконавець Моргенштерн, який з 29 квітня 2021 року перебуває в списку людей, які створюють загрозу нацбезпеці України, зібрався в Україну з концертами. Квитки вже почали продавати на сайті Контрамарка. Всього планується три виступи - в Києві, Харкові та Запоріжжі. Концерти заплановані на листопад цього року.

Квитки не концерт Моргенштерна досі у продажу / kontramarka.ua