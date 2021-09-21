Могилевська поскаржилася Осадчій на "злодійку" Кароль: відповідь Тіни не змусила себе чекати

Сукні співачок дійсно схожі / скріншот

Співачка Наталія Могилевська заявила про те, що концертна сукня Тіни Кароль з малюнком під зебру не оригінальна. Більш того, співачка зазначила, що одягала таке ж в 1998 році.

В інтерв'ю Катерині Осадчій для програми "Світське життя" Могилевська зізналася, що ніколи не позбавляється своїх сценічних костюмів. Вдома у артистки є величезна гардеробна, де вона зберігає майже все взуття і всі сценічні образи.

Співачка поділилася, що зберігає майже всі речі, тому що сприймає їх як мистецтво. Більш того, артистка хотіла б колись з цією метою створити музей. Співачка також розповіла, що деякі зі своїх сценічних костюмів давала носити молодим артистам.

Варто зазначити, що Тіна Кароль вже відреагувала на заяву своєї колеги по сцені.

"Воу, воу. Це черговий скандал", - написала співачка, супроводивши свій пост в Instagram веселими емодзі.

скріншот Instagram Тіни Кароль

Раніше ми писали, що українська співачка Тіна Кароль відповіла на питання від своїх підписників. У рубриці "Було/Не було" на Youtube-каналі артистки їй задавали не тільки звичайні, але провокаційні питання.