"Мій скарб": партнер Зарицької по шоу Танці з зірками підігрів чутки про стосунки зі співачкою

Між Зарицькою і Мєшковим явно є іскра / Фото instagram.com/tanci1plus1

Увечері 10 жовтня на каналі 1+1 відбувся шостий прямий ефір шоу Танці з зірками. Під час ефіру знову розгорілися неабиякі пристрасті між українською співачкою, солісткою групи Kazka Олександою Зарицькою та її партнером - п'ятикратним чемпіоном і півфіналістом чемпіонату світу Юрієм Мєшковим.

Якщо раніше були натяки на те, що між партнерами по паркету виблискують іскри, то тепер Мєшков прямо зізнався в романтичних почуттях до співачки. Танцівник заявив, що Зарицька йому подобається, як дівчина.

"Дуже подобається, як дівчина. Вона не лише дуже красива, але і чуттєва. З нею дійсно почуваюся чоловіком. Саша - мій скарб. Я їй допоможу перемогти", - сказав Мєшков.

У свою чергу, Олександра сказала, що Юра її дуже надихає, тому дуже хоче допомогти йому перемогти і отримати головний кубок шоу.

Читайте также"Він з'явився дуже недавно". Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, знову закохана"У моєму житті є багато людей, які мене надихають, але в цьому році у мене з'явився новий приклад і легенда — мій партнер Юра. Він допомагає мені здійснювати мою мрію. Я завжди дуже мріяла танцювати. Не думаю, що без нього я б дійшла до другого-третього ефіру. У мене з'явилося більше причин любити себе. Він завжди робить мені компліменти і весь час каже, що я красива", — поділилася Зарицька.

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У шостому ефірі шоу Танці з зірками Олександра Зарицька та Юрій Мєшков виконали ча-ча-ча:

Як повідомляв Главред, виконуючи румбу в ефірі шоу Танці з зірками кількома тижнями раніше, Зарицька і Мєшков поцілувалися.

"Поцілунок - це була найприємніша частина, нагорода за старання. Я почуваюся поруч з ним дуже захищеною. Це саме те, чого я все життя хотіла", – розповідає Олександра.

Раніше солістка групи Kazka Олександра Зарицька розповіла, що у неї є пірсинг в інтимному місці. Дівчина проколола собі груди.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 по неділях на сайті 1plus1video.