"Мене починає трясти": Анна Трінчер у відео показала, як переживає панічну атаку

Трінчер страждає від панічних атак / скріншот з відео

Українська співачка і блогер Анна Трінчер поділилася з шанувальниками приголомшливою новиною. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, на якому у неї стався напад істерики.

Анна повідомила, що це була панічна атака. Дівчина розповіла, що була в одному з київських ТРЦ, намагалася поїсти, але їй шматок в горло не ліз. Вона пішла в туалет, де у неї і трапилася справжня панічна атака. У неї тряслися руки і текли сльози.

"Мене почало трясти. Я намагалася себе заспокоїти. Однак, нічого не допомагало. У мене починається істерика, тремтять руки", – розповіла дівчина.

За словами Трінчер, це відео вона записала, щоб потім показати його своєму психологу. Також вона пообіцяла допомогти всім охочим, які теж страждають від панічних атак.

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"Я жодному ворогові не побажаю пережити такі емоції", – емоційно розповіла Анна.

Крім того, артистка що таке могло з нею статися після сварки з мамою. Тоді дівчина також показала відео, на якому плаче, сидячи в машині.

Хто така Анна Трінчер

Анна Трінчер – українська співачка і актриса, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також актриса серіалу "Школа". Також дівчина веде свою сторінку в Instagram і користується популярністю в TikTok.

Раніше дівчина випустила дуже відвертий кліп "По губах", в якому вона роздягається до білизни та приміряє БДСМ-костюм.