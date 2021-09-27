Маша Єфросиніна показала спокусливі форми в сукні з глибоким декольте

Ведуча опублікувала свіжий знімок. Єфросиніна була одягнена в чорну сукню, а родзинкою стало глибоке декольте.
Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна побалувала шанувальників досить відвертим контентом, хоча зазвичай зірка цього не робить.
В Instagram-stories телеведуча опублікувала пікантну фотографію. На знімку Єфросиніна блиснула пишним бюстом.
Ведуча була одягнена в чорну сукню з глибоким декольте. Образ вона доповнила яскравим макіяжем і ефектною зачіскою.
"Без чубчика зовсім не звично. Загалом, з таким декольте теж", — зізналася Єфросиніна.
Як повідомляв Главред, у серпні Маша Єфросиніна показала шикарні форми в кольорі та у ч/б, позуючи лише у білизні та з розпатланим волоссям. Струнка фігура телеведучої викликала у шанувальників бажання також займатися собою і виглядати чудово.
Автор: Анна Багрій